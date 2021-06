Cyberpunk 2077 se příští týden vrací na Playstation Store

Cyberpunk 2077 rozhodně neměl hladké vydání. Zatímco next-gen verze pro konzole a PC se dala relativně pohodlně hrát, verze pro starší konzole byly katastrofální. Hra byla na PS4 dokonce v tak špatném stavu, že se Sony rozhodlo ji stáhnout z prodeje do té doby, než bude stabilní. A to trvalo.

Hra je na Playstation Store nyní opět k zařazení do vašeho seznamu přání a příští týden by se měla vrátit do obchodu samotného. CD Projekt pilně pracoval na záplatách a opravách od samotného vydání a hra je nyní v dostatečně stabilním stavu, aby si ji mohli majitelé PS4 opět užít. Sony ale stále varuje, že se mohou tam a sem vyskytnout nějaké technické problémy.

"Uživatelé budou i nadále narážet na technické problémy s PS4 verzí hry, zatímco CD Projekt Red bude pracovat na opravách," řekl tiskový mluvčí Sony. "SIE doporučuje hrát hru na PS4 Pro nebo PS5 pro co nejlepší zážitek."

CD Projekt už před několika měsíci slíbil fanouškům, že i nadále na hře pracuje a že je připraven ji dostat do stavu, který všem slíbil před několika lety.