Cyberpunk 2077 slaví, nehledě na problémy prodal přes 13 milionů kopií

Cyberpunk 2077 od svého vydání schytává jednu ránu za druhou. Hora bugů, vrácení her do obchodů, stížnosti fanoušků a potenciální soudní spory s investory. I přes to všechno jde o skvostný titul, o čemž ostatně svědčí i naše recenze a vypadá to, že si to myslí dostatečný počet hráčů.

Od 10. prosince se totiž hry prodalo už solidních 13 milionů kusů napříč digitálním i fyzickým spektrem. Toto číslo navíc počítá i s návratem některých kusů zpět do obchodů, takže mohla být prodejnost potenciálně ještě vyšší. A to už je zatraceně dobré.

V tuto chvíli tedy vývojáři aktivně odstraňují bugy a chybky a snaží se hru dostat do smysluplného stavu, aby se opět vrátila do PS Store obchodu a aby se potenciálně odvrátily i budoucí žaloby. Držíme palce.