Cyberpunku 2077 se podařilo na Steamu dostat na přední příčky prodejnosti

Cyberpunk 2077 od svého vydání čelil jedné nepříjemnosti za druhou, podle nových statistik Steamu mu to však nezabránilo potěšit hráče po celém světě a potichu se stát jednou z nejprodávanějších her platformy za rok 2021. To rozhodně překvapí nejednoho fanouška, zvlášť po nepříjemných zkušenostech po vydání hry, Cyberpunk by se však pomalu ale jistě mohl stavět na nohy.

Zatímco přední příčky žebříčku okupují hry jako New World, Valheim či Naraka: Bladepoint, Cyberpunk 2077 se zvládl dostat do stříbrné sekce v Top 100 nejprodávanějších her roku. Ve stejné sekci můžete najít hry jako Resident Evil Village či Age of Empires 4, takže je dílko CD Projektu rozhodně v dobré společnosti.

Cyberpunk 2077 vyšel pro PC, PS4, Xbox One a Google Stadii a po četných aktualizacích a záplatách konečně začíná vypadat k světu. V roce 2022 se chystají také next-gen verze hry pro PS5 a Xbox Series X/S.