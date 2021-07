Cybertruck a Roadster od Tesly řádí v novém herním traileru Tencentu

Herní trailery jsou často stylovou záležitostí, která se dostane i za hranice herního průmyslu a především v Číně o tom ví své. Určitě jste si všimli, že Tesla je známá svým přístupem k reklamě, její výrobky se však neustále objevují všude možně. A herní branže není výjimkou.

Čínský gigant Tencent nyní do svého nejnovějšího herního traileru šoupnul rovnou dvojici elektrických bouráků výrobce, futuristický Cybertruck a sportovní Roadster. Obě vozidla lákají na akční hru Game for Peace, což je čínská odnož PUBG Mobile, kde drtí robotické psy a roboty a používají teleportační zařízení. Nic, co by bylo pro Elona Muska příliš.

Od něj dokonce dostal trailer uznání na Twitteru.

Kompletní verzi traileru naleznete níže.