Cypher z akce Valorant má veškeré předpoklady být kvalitním stalkerem

Slídil Cypher sám sebe popisuje jako vášnivého a talentovaného pastičkáře a pokud vás doma trápí například myši či jiní škůdci, tak právě on je tím nejvhodnějším adeptem vás jich zbavit. Kromě této záliby ale ze všeho nejraději špehuje. Špehování je totiž přesně to, co doopravdy umí.

Riot stále pokračuje v odhalování postav akční střílečky Valorant. Hra přestává čím dál více být záhadou, a to především díky spuštění uzavřené bety, jenž byla obrovským hitem na streamovací platformě Twitch.

Čerstvě odhalenou postavou je plíživý pastičkář z Maroka jménem Cypher. Jeho hlavními schopnostmi je Trapwire, který může být umístěn mezi zdi a na krátkou dobu zpomalí a odhalí nepřátele. Jeho ultimátka Neural Theft mu umožňuje použít tělo nebožtíka nepřítele k odhalení pozice všech zbývající nepřátel.

Na videu můžeme vidět Cypherovu Cyber Cage, past, která zpomalí nepřátele, jež skrz ní projdou, a také Signature, manuálně ovládanou bezdrátovou kameru, která střílí sledovací šipky na protivníky a odhaluje jejich umístění.