Dabérka Marlene z The Last of Us ztvární i její postavu v seriálu

Seriálová adaptace thrilleru The Last of Us už od začátku sbírá velmi hlasitá jména herců, kteří se budou podílet na tomto post-apokalyptickém příběhu. Ke skupince Pedro Pascala v roli Joela, Belly Ramsey v roli Ellie a Gabriela Luna v roli Tommyho se přidává také samotná dabérka postavy Marlene, Merle Dandridge, která nyní postavu ztvární i v seriálu.

Jak víme už ze hry, Marlene je vůdkyní Světlonošů a v příběhu hraje důležitou roli, mít tak známý hlas i postavu přímo ze hry bude pro fanoušky příjemným lákadlem. Merle navíc není v herní branži nováček, svůj hlas propůjčila už celé řadě hrdinek včetně Alyx Vance ze série Half-Life či Legion Commandera a Winter Wyvern z Doty 2.

O pilotní díl se postará ruský režisér Kantemir Balagov a celý seriál vede Craig Mazin (Černobyl) a v roli producenta samozřejmě i Neil Druckmann.