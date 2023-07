Daedalic po průšvihu s Glumem končí s vývojem vlastních her. Bude se soustředit na vydávání

Nedávno vydaný The Lord of the Rings: Gollum se bezesporu zařadí mezi jedny z nejhůře hodnocených her letošního roku. Zprvu to ale vypadalo, že studio Daedalic, které za ním stojí, si posypalo hlavu popelem a svoji reputaci si pokusí napravit s další hrou ze světa Pána prstenů, na kterou mělo dostat dotaci. Německý web Games Wirtschaft ale přišel s tím, že studio končí s vývojem vlastních projektů a bude pomáhat jiným týmům s vydáváním jejich her.

Dříve patřili mezi tvůrce výborných point & click adventur, ale na větší tituly očividně nestačí. Tento přerod si navíc vybral daň v podobě propouštění. Daedalic se měl smrsknout o 25 zaměstnanců. Uvidíme, jestli se v budoucnu ještě pokusí alespoň zlepšit Gluma, ale docela o tom pochybujeme. Museli by totiž předělat většinu hry, aby dosahovala kýžené kvality.

Plány do budoucna už každopádně mají. Do předběžného přístupu by ještě letos měli uvést Surviving Deponia, oblíbený svět plný odpadků v dosti odlišném podání, než na které jsme zvyklí. Tým Core Engage pak pracuje na budovatelské strategii New Cycle, který také vyjde pod křídly Daedalicu. Jako vydavateli, díky kterému světlo světa spatří nápadité středně velké tituly, by se mu mohlo dařit víc, než kdyby se snažil vytvořit další projekt s takovými ambicemi, jaké měl Glum.

Zdroj: Game Developers