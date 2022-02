Další Assassin's Creed by se mohl vrátit k plížení. Zavítáme do Bagdádu

Spin-off počin z oblíbeného světa asasinů započal svůj vývoj jako rozšíření pro Assassin's Creed Valhallu. Ubisoft prý však nakonec od DLC Valhally ustoupil a plánuje chystanou hru vydat samostatně. Jedním z důvodů má být posílení kampaně na propagaci samotného vydání. Projekt má krycí označení Rift a objeví se v něm známá postava z Valhally Basim Ibn Ishaq. Jisté je i to, že má jít o mnohonásobně menší hru než předešlé AC tituly se zaměřením na lineární stealth akci a nejspíše se bude odehrávat v Bagdádu.

Druhým důležitým důvodem pro vypuštění titulu samostatně byla rostoucí mezera mezi jednotlivými velkými díly AC her, kdy před pár lety Ubisoft zastavil pravidelné roční sequely. Navíc provází obtíže taktéž vývoje her jako Skull and Bones nebo Beyond Good and Evil 2, které jsou obě vysoce propagované a čeká se na ně už několik let.

Volí si Ubisoft správnou cestu?