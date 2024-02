Další Crazy Taxi bude plnohodnotná AAA záležitost. Sega to s oživením starších značek myslí vážně

Na loňských The Game Awards jsme se mimo jiné dočkali oznámení od společnosti Sega, kdy bylo odhaleno hned několik projektů. V plánu je oživení pětice starších a stále velmi oblíbených značek, které se na scéně delší dobu neobjevily. Dost možná se časem objeví i další staří známí, ale na řadu přichází Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi a Streets of Rage. Právě série Crazy Taxi by se návratu mohla dočkat jako první. Report v magazínu Japan Times píše o tom, že tento projekt nemá být žádná budgetovka, místo toho s ním Sega počítá jako s plnohodnotným AAA titulem.

Řeč byla o studiu ve městě Sapporo, které hlavně pomáhá ostatním týmům s jejich projekty. Takaja Segawa z vedení mluví o tom, že pomáhali s vývojem Phantasy Star Online 2 či Hatsune Miku: Colorful Stage. Pak ale zmínil i nové Crazy Taxi, které přímo nazval jako tříáčkový titul. Na něm ale také pouze spolupracují a momentálně nemají projekt, na kterém by dělali sólo.

Konkrétních informací o plánech Segy na oživení svých starších úspěšných značek zatím obecně moc nevíme a těžko říct, kdy se dočkáme návratu první z nich. Je ale dobré vědět, že to nehodlají alespoň u Crazy Taxi odbýt menším projektem. Přece jenom šlo na přelomu tisíciletí o oblíbenou arkádu, která se na Dreamcastu stala jednou z nejprodávanějších her.

Zdroj: VGC