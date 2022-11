Další díl antologie The Dark Pictures nás zavede do vesmíru. Druhou sezónu hororu odstartuje Directive 8020

Jak už u této hororové série studia Supermassive Games bývá zvykem, s vydáním nového dílu rovnou přichází i oznámení chystaného pokračování. Po Devil in Me, ve kterém jsme v roli dokumentaristů navštívili dům vraha H. H. Holmese, se vydáme do vesmíru, kde nás čekají zase úplně jiné horory. Pokud vývojáři dodrží i další tradici, tak bychom se vydání měli dočkat příští podzim.

Společně s Directive 8020 odstartuje druhá sezóna Dark Pictures. I když všechny předchozí díly dobře fungovaly samostatně, na pozadí je propojuje tajemná postava Kurátora. Devil in Me zakončilo úvodní sezónu a podle dosavadních recenzí si drží stejnou laťku, jako jeho předchůdci. Na naši recenzi se můžete těšit v průběhu příštího týdne.

Zdroj: Gematsu