Další díl God of War by se mohl zaměřit na vztah Krata a Faye

Další hra ze světa God of War by se nemusela nutně odehrávat po ději prvního dílu severského příběhu. Vedoucí vývoje Cory Barlog sdělil, že jeho tým má v plánu odvyprávět příběh Krata a jeho družky Faye, kterou doposud můžeme znát jenom z vyprávění některých postav ve hře.

"Faye byla postava, se kterou jsem se nejvíce ztotožňoval. Dozvíte se, že měla mnohem větší moc než všichni ostatní a má ve skutečnosti vliv na obrovské množství věcí v tomto světě. Nevím, jak to budeme vyprávět. Nevím ani kdy to budeme vyprávět, ale rozhodně bych si přál se zaměřit na to, jak se Kratos a Faye setkali," prozradil muž stojící za vývojem znovuzrozeného God of War.

Vzhledem k tomu, že hra nemá dostat žádná DLC, protože Barlog chtěl dodat rovnou komplexní herní zážitek a ambice na případné DLC byly až příliš velké, jediným způsobem, jak příběh o setkání se spřízněnou duší Krata odvyprávět by opravdu muselo být skrze kompletní novou hru God of War. Máte už tuto severskou výpravu za sebou?