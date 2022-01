Další díl Kao the Kangaroo už má trailer i potvrzené datum vydání

Už letos v létě vyjde nejnovější hra z legendární série skákačky Kao the Kangaroo. Titul má na starosti vývojářský tým z Tate Multimedia, polského studia, které stojí za všemi předešlými díly. Vedoucí studia Kaja Borowko řekl, že nový Kao nebude úplně pokračováním série, ale spíše jejím kompletním rebootem.

Kultovní Kao the Kangaroo poprvé vyšel v roce 2000 jako 3D hra na Dreamcast a PC se sequelem Kao the Kangaroo: Round 2, jenž vyšel na PS2, GameCube a Xbox. Od jeho poslední akce v Kao the Kangaroo: Mystery of the Volcano v roce 2005 o něm již žádný hráč neslyšel. Nová hra vyjde v létě na PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch a Steam.

Tak co, už na vás jde také ta nostalgie jako na nás?