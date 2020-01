Další éra Hvězdných válek odstartuje novou hrou v roce 2021

Nyní, když je sága Skywalkerů u konce, se fanoušci začínají otáčet směrem k budoucnosti značky a přemýšlet, kam se vydáme dál. Žádné informace totiž nemluví o tom, zda vyrazíme do minulosti nebo budoucnosti. Víme jen to, že už nepřijdeme do styku se Skywalkery.

Populární blog Making Star Wars, který už dříve vyrukoval s věrohodnými úniky a detaily, nyní informuje o tom, že nová éra Hvězdných válek se bude odehrávat 400 let před nástupem Skywalkerů v období nazvaném The High Republic, tedy Vyšší Republiky (nikoliv Staré, jak známe z her).

Ačkoliv přesné detaily zatím neznáme, nová éra by měla mít navzájem propletené a pospojované střípky příběhů ze všech možných odvětví zábavního průmyslu, tedy mezi filmy, seriály a samozřejmě videohrami.

Mezi úniky patří i zmínka o první videohře, která udá směr nové éře a dorazit na trh by měla někdy v roce 2021, tedy na novou generaci konzolí. První film nové éry se pak objeví v závěsu, v roce 2022.