Další generace Xboxu může přijít již v roce 2026. Nejspíše vsadí na AMD Zen 5 a RDNA 5

Mezi konzolemi od Sony a Microsoftu platila tak velká rivalita, že nové stroje bývaly představeny v podobnou dobu a šly si po krku. Poslední generace Xboxu i PlayStationu využívala velmi podobné technologie, a tudíž měly i podobné silné a slabé stránky. První neoficiální informace od VideoCardz.com a RGT naznačují, že v budoucnu tomu bude jinak.

Prvním dílkem do skládačky je PlayStation 5 Pro, tedy mezigenerační obměna s očekávaným příchodem na trh na konci roku 2024, více jsme o něm psali v předchozím článku. Zdá se, že na to reaguje Microsoft, který žádné takto velké vylepšení uprostřed cyklu neplánoval (pouze facelift), a chce posunout vydání nové generace Xboxu z roku 2028 na 2026. PlayStation 6 sice nemá žádné oficiální ani neoficiální datum uvedení, ale velmi pravděpodobně to nebude v roce 2026, takže se rozhodí časová synchronizace mezi oběma konkurenty.

Změna plánů kvůli Sony

Při úniku dat soudních dokumentů od Microsoftu ze září 2023 vyplynuly na povrch i nějaké údaje ohledně Xboxu. Tehdejší plán hovořil o malém mezigeneračním vylepšení v roce 2024 stejně jako PlayStation a nové generaci konzolí v roce 2028. Na druhou stranu Phil Spencer, ředitel Microsoft Gaming, se již dlouho nechává slyšet, že žádná mezigenerační obměna není potřeba.

Úniky dat pro rok 2024 o vylepšených Xbox Series S a X původně naznačovaly spíše drobné úpravy na straně konektivity, úložiště nebo efektivity a ekologické udržitelnosti při zachování ceny. To se nezdá jako moc, když si to porovnáme s informacemi o vylepšeních PS5 Pro. Je možné, že si Microsoft uvědomil, že bude potřebovat i zvyšovat výkon a přidat funkce využívající umělou inteligenci pro upscaling rozlišení nebo generování snímků. Nové informace o alternativě v podobě posunu nové generace z roku 2028 na 2026 tedy dávají smysl.



Snímek z prezentace Microsoftu o mezigeneračním vylepšení konzole Series X unikl při soudním sporu s FTC ohledně akvizice Blizzardu

Procesorovou architekturou u nové generace konzolí od Microsoftu má být AMD Zen 5, přestože původní informace uniknuté ze soudního řízení hovořily o Zen 6. Teoreticky by i přes posun o dva roky dříve konzole mohla stihnout dokončení Zen 6, ale nejspíše by to bylo příliš narychlo a vývojáři by neměli dostatek prostoru pro optimalizaci svých titulů.

Navíc architektura Zen 6 podle prvotních informací od MLID má být oproti Zen 5 vylepšená v počtu jader a obecně trošku jiných ohledech, než které jsou klíčové pro hry. Zato Zen 5 má mít velmi dobrý nárůst výkonu na takt. Použití mírně starší architektury pomůže s optimalizací her, a navíc pro konzole kritičtější je grafický výkon.

O ten se má postarat architektura RDNA 5, tedy to nejmodernější od AMD, co bude v daný moment k dispozici. Microsoft se možná podobně jako Sony nechá architekturu uzpůsobit pro své potřeby. Cílit bude na ray tracing, globální osvětlení nebo upscalování rozlišení pomocí umělé inteligence.

Uspíšení dává smysl

Původní informace ze zářijových úniků dat hovořily o architekturách Zen 6 u procesorové části a RDNA 5 u grafické části, a to vše při vydání konzole v roce 2028. Pokud by se podařilo uspíšit vydání o dva roky a zachovat klíčovou grafickou architekturu, pro Microsoft by to byla malá výhra. Mohlo by nabídnout podobný výkon o dva roky dříve a jediným minusem by mohla být mírně vyšší cena, protože nejspíše bude využívat relativně novější výrobní technologii s více defekty.



Takto by mohla vypadat mírně vylepšená verze Series S (snímek z prezentace ze soudního sporu s FTC ohledně akvizice Blizzardu)

Sice by Microsoft dva roky zaostával za mezigeneračním vylepšením u Sony PlayStationu 5 Pro, ovšem na další zhruba dva roky by mohl mít převahu, a to až do uvedení PlayStationu 6. Navíc není vyloučeno, že v roce 2024 Microsoft uvede mírně vylepšené verze Series S a X, aby měl aspoň papírově nové konzole proti více vylepšenému PlayStationu 5 Pro.