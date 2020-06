Další hra studia Naughty Dog bude buď TLOU Part 3 nebo zbrusu nové IP

The Last of Us: Part II se ještě ani nedostalo na trh a studio už pomalu přemýšlí, jak se vrhne dál. Uncharted 4 krásně uzavřelo celou ságu a vývojáři se začínají soustředit na to, jaký projekt může přijít dál. A podle rozhovoru pro GQ to kreativní ředitel studia Neil Druckmann už ví.

"Jak postupně začínáte uzavírat všechny důležité aspekty vývoje, z kreativního hlediska mám v hlavě stále více místa a samozřejmě nemohu nemyslet na to, co přijde dál," řekl Druckmann. "Takže ano, dalším projektem by mohlo být The Last of Us: Part III nebo také úplně nové IP."

To samozřejmě neznamená, že se studio nevrátí k nějaké své starší značce, jako je Jak and Dexter nebo dokonce Uncharted, jen bez Nathana Drakea. Vzhledem k situaci je ale opravdu pravděpodobné, že by se studio chtělo ještě více ponořit do temného světa The Last of Us a udělat ze série trilogii. Nebo zcela nové IP? Co takhle dobrodružství ve stylu Uncharted ve vesmíru? To bychom si dali líbit. Co byste od Naughty Dog chtěli vidět vy?