Další hra ze světa Pána prstenů nás zavede do Kraje. Tales of the Shire mají vyjít příští rok

Společnosti Embracer Group, která momentálně vlastní práva na tvorbu ze světa Pána prstenů, se momentálně příliš nedaří. Nechtějí ale přestat s rozšiřováním oblíbené značky. Poslední oznámenou novinkou je Tales of the Shire, kterou vydavatel popisuje jako "novou hřejivou hru ze světa Pána prstenů". Vyjít by měla v příštím roce na PC a konzole.

Přiložený teaser toho o samotné hře nic moc neřekne. Podle popisu je ale celkem bezpečné odhadovat, že nepůjde o žádnou akci a budeme si poklidně užívat život v Hobitíně či dalších částech Kraje. Nedivili bychom se, kdyby tvůrci chtěli jít směrem ke hrám typu Stardew Valley nebo Harvest Moon. Plného odhalení se dočkáme taktéž v průběhu roku 2024.

O vydání se postará Private Division, která spadá právě pod Embracer. Samotný vývoj má na starosti Weta Workshop, což je studio specializující se hlavně na filmové efekty. Mezi jejich nejúspěšnější tvorbu patří právě Pán prstenů a Hobit. Je ale otázkou, jestli si stejně dobře povedou i na poli videoher.