Další hrou studia inXile Entertainment nejspíše bude akční RPG

Studio inXile Entertainment má na triku již celou řadu kultovních RPG titulů, od skvělého Wastelandu až po Torment: Tides of Humenara. Jejich další hrou ale podle všeho bude FPS RPG, takže z ptačí perspektivy přeskočíme do pohledu z vlastních očí.

Malý náznak dalšího projektu studia můžeme vidět v jejich čerstvé odpovědi na tweet Xboxu, který se ptal hráčů na to, co dalšího by si měl zahrát dál. Studio na tweet odpovědlo, že jim z GIFu vyšlo FPS a RPG, zatímco přemýšlecí smajlík celé lákadlo uzavřel.

Pulled NEW + FPS + RPG. 🤔 — inXile entertainment (@inXile) May 12, 2021

Rozhodně nejde o bůhvíjak oficiální potvrzení, vývojáři si ale rádi hrají s představivostí fanoušků a v tomto případě jde o překvapivě přesné sdělení. Od nedávna navíc studio patří pod křídla Microsoftu, a tudíž se o rozpočet na jejich nové projekty bát nemusíme.