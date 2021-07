Další hrou z hororové série Dark Pictures bude nejspíš The Devil in Me

Hororový výlet do podzemí ve hře The Dark Pictures Anthology: House of Ashes k nám dorazí za pár měsíců a už tu možná máme název dalšího dílu. Čerstvě registrovaná obchodní značka poukazuje na to, že další hra ponese podtitul The Devil in Me.

House of Ashes představilo záběry z hraní. Vyrazíme do sumerského chrámu

Značka byla registrována 28. července a k názvu náleží také malé logo s lupou, kompasem a lebkou, což by odpovídalo ústřednímu motivu hry a série celkově. A jak název napovídá, pravděpodobně budeme mít co do činění s posedlostí a možná i trochu více nadpřirozenou stránkou věci. Uvidíme, zda se vše potvrdí.