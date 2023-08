Další konkurence pro Steam Deck na obzoru. Lenovo podle reportu připravuje handheld Legion Go

Na poli PC handheldů začíná být docela rušno. Nedávno Steam Decku vlezl do zelí Asus se svým ROG Ally a vypadá to, že další na řadě je Lenovo. Podle reportu Windows Central připravuje vlastní kapesní zařízení jménem Legion Go, které podobně jako Ally poběží na systému Windows 11.

Handheld by v sobě měl mít procesor z řady AMD Phoenix, kterou využívá právě i zmiňovaný Ally. Zatím ale není jasné, který z čipů to konkrétně bude, takže se těžko odhaduje potenciální výkon. Oproti konkurenci by mělo Legion Go mít výhodu díky většímu displeji. Ten má mít 8", zatímco Steam Deck i Ally mají každý o jeden méně.

Informací nemáme zrovna mnoho, ale nedivili bychom se, kdyby se do této části trhu chtělo pustit více větších výrobců poté, co aktuální handheldy nabraly takovou popularitu. Není ale jasné, jestli Legion Go vůbec vyjde, takže doporučujeme držet očekávání na uzdě.

Lenovo už dříve podle starších úniků pracovalo na kapesním zařízení Legion Play poháněném Androidem, které se mělo zaměřit na hraní přes cloud. Nikdy ale nespatřilo světlo světa. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Zatím nemáme žádný náznak toho, kdy bychom se měli dočkat oficiálního oznámení. Dávalo by smysl, pokud by uvedení Lenovo chystalo na blížící se předvánoční sezónu.