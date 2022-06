Další projekt FromSoftware už se rýsuje. Nevylučuje se ani Elden Ring 2

Co byste si další od mistrů žánru za další chuťovku?

Studio From Software nás sotva obšťastnilo svým dalším hitem, fantasy RPG Elden Ring, a tým již pilně skáče do dalšího projektu. V rozhovoru pro 4Gamer to oznámil prezident studia Hidetaka Miyazaki.

Přípravy na další projekt v tuto chvíli finalizují a ačkoliv prozatím není známo, o co konkrétně půjde, Miyazaki dokonce nevylučuje ani pokračování Elden Ringu. Studio ostatně za posledních několik let solidně nabobtnalo a kromě Miyazakiho se o projekty stará celá řada dalších lidí. Tým si tak může dovolit urychlit vývoj svých her a neustále nabírá i nové vývojáře.