Další projekt studia DICE LA bude nejspíš střílečka na Frostbite enginu

Šéf studia Respawn, Vince Zampella, v nedávném rozhovoru pro IGN potvrdil, co že to kutí studio DICE LA dál. Mělo by podle všeho jít o akční střílečku, která opět využije grafický engine Frostbite. Studio totiž nebude spojeno s Respawnem a hodlá se pustit do svých vlastních projektů.

"Vývojářský tým je tým stříleček," řekl Zampella. "Takže je pravděpodobné, že i další hra bude někde v tomto žánru."

Dodal také, že ačkoliv ve studiu už nyní létají dobré nápady na příběh a zasazení, nic ještě není rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že má většina týmu bohaté zkušenosti se střílečkami, vypadá to na nejvyšší pravděpodobnost. A jen málo grafických enginů se k tomuto žánru hodí tak, jako Frostbite.

"Potřebujete správný engine, pokud chcete udělat přesně takovou hru, kterou máte v hledáčku," řekl Zampella. "Pravděpodobně tak tým využije Frostbite, jelikož se v něm vyznají a umí s ním pracovat. Ale pokud najdeme něco, co sedne lépe, je to také jedna z možností."