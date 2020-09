Další projekt studia Hello Games bude stejně ambiciózní jako No Man's Sky

Hra No Man's Sky má za sebou dlouhou cestu. Po neuvěřitelných slibech hráči dostali před několika lety nedodělaný projekt, na který se snesla vlna kritiky. Vývojáři však nelenili a během následujících let pozvedlo hru takřka na úroveň svých slibů, což je v herní branži téměř nevídané. Studio Hello Games získalo důvěru a respekt hráčů a nyní to vypadá, že se chystá na svůj další projekt.

V rozhovoru pro Polygon se o tom rozpovídal Sean Murray a mělo by prý jít opět o neuvěřitelně ambiciózní titul, který se svou velikostí a rozsahem bude blížit No Man's Sky. Tým nyní sestává z 26 lidí. Tři z nich pracovali na malé indie hříčce The Last Campfire, někteří další na rozšiřování No Man's Sky. Zbytek již pilně kutí nový projekt, o kterém nám bohužel vývojáři nemohou zatím říct zhola nic.

Studio se ale podle všeho poučilo z chyb jejich velkého jednorožce, a to jak z hlediska marketingu, tak slibů a vývoje samotného. Tým tak nyní přistupuje k vývoji mnohem smysluplněji a pomalu, takže bychom se podobných neduhů jako při vydání No Man's Sky dočkat neměli.