Další State of Play bude patřit závodům Gran Turismo 7. Proběhne už ve středu

I když je nejbližší novinkou od Sony Horizon: Forbidden West, tak z něj už jsme toho viděli spoustu. Teď přišla řada na závodní Gran Turismo 7, které vychází 4. března. Už ve středu si pro nás vývojáři připravili více než půlhodinovou prezentaci. Sledovat ji můžete na YouTube a Twitch kanálech PlayStationu od 23:00 našeho času.

Detaily ohledně toho, co přesně uvidíme, zatím nejsou jasné, ale měli bychom vidět spoustu nových záběrů pořízených z PlayStation 5 verze. Nesmíme zapomínat na to, že Gran Turismo 7 vychází i na starší generaci konzole od Sony, takže by se slušelo, kdyby také přišli s pořádnou ukázkou na této platformě. Je možné, že stejně jako v případě Horizonu, ji uvidíme až blíže k datu vydání.

I když je Gran Turismo jedna z nejznámějších značek PlayStationu, tak poslední regulérní díl vyšel v roce 2013 na PS3. Odbočka Gran Turismo Sport pro čtvrtý PlayStation nedopadla moc slavně a od sedmého dílu se očekává, že tuto sérii zase vytáhne v závodním žánru na výslunní.

Zdroj: PS.Blog