Další State of Play má podle spekulací proběhnout na začátku února

I když nás velké herní události čekají opět až v létě, tak v posledních letech není nic neobvyklého, že si společnosti pořádají vlastní prezentace. Příkladem toho je vedle Nintenda také PlayStation, který by s dalším State of Play měl přijít na začátku příštího měsíce. Insider Tom Henderson v jednom ze svých videí uvádí konkrétně datum 3. února.

Half-Life: Alyx má dle spekulací vyjít i na PlayStation VR2

Dle jeho slov to může být zase jedna z větších prezentací. Měl by se ukázat launch trailer pro bojovku Sifu, která vychází 8. února. Z Horizon: Forbidden West bychom pak měli vidět delší ukázku ve stylu Ratcheta & Clanka nebo Deathloopu z předchozích prezentací. Warner Bros jsou prý také připraveni ukázat více z Hogwarts Legacy, které už hráči očekávali na The Game Awards. Od původního oznámení jsme o tomto RPG ze světa Harryho Pottera neslyšeli a jde o jeden z nejočekávanějších titulů letošního roku.

Henderson se ale nedrží zkrátka a rovnou zmínil i to, že další prezentace se má konat na konci března, kdy má PlayStation odhalit svoje plány na druhou polovinu letošního roku. Tentokrát by se mělo blíže představit PlayStation VR2, Ghostwire Tokyo a God of War Ragnarök. V souvislosti s PlayStationem pak padlo ještě pár slov o projektech týkajících se série Last of Us. Prý už se jejich vývoj blíží ke konci a jejich vydání by mohlo proběhnout ještě letos spolu s připravovaným seriálem.

Sony prozradilo další střípky o PlayStation VR2. Známe přesné parametry i první novou hru

Jako vždy upozorňujeme, že se nejedná o oficiální informace, takže nakonec to může být s nadcházejícími prezentacemi PlayStationu jinak. Rozhodně bychom se ale nezlobili, pokud by nám novinky odhalili už takto z kraje roku.

Zdroj: Reddit