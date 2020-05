Další State of Play se soustředí na samurajskou akci Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima je jednou z nejočekávanějších her letošního roku a až na pár skvělých trailerů jsme ze hry pořádně neviděli skoro nic. To se však brzy změní, Sony totiž už v nejbližší akci State of Play hru pořádně ukáže.

State of Play’s next episode is dedicated to Ghost of Tsushima: https://t.co/RnNIBAUKQb



Tune in Thursday at 1pm Pacific time pic.twitter.com/5kPGGl1WeH — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020

Nejnovější State of Play se bude konat ve čtvrtek, 14. května a právě samurajská řezničina bude hvězdou večera. Ukážou se konečně i záběry ze hry a ne pouze gameplay trailer.

Ghost of Tsushima se odehrává v Japonsku v roce 1274. Mongolové škodí na každém kroku a vy se je v roli Jina Sakaje, jednoho ze samurajů, pokusíte zastavit. Hra vychází 17. července exkluzivně pro Playstation 4.