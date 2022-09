Další State of Play uvidíme už dnes v noci. Ukázat se má God of War a několik dalších očekávaných novinek

Tento týden v Japonsku proběhne herní veletrh Tokyo Game Show a PlayStation na ní nebude chybět. K této příležitosti si ale přichystal něco i pro fanoušky z celého světa. Další z řady prezentací State of Play začíná o dnešní půlnoci a můžete se těšit na 20 minut novinek, které budou zaměřeny hlavně na hry od japonských studií. Sledovat můžete živě na oficiálním YouTube a Twitch kanále.

Mělo by se ale dostat i na výtvory týmů z dalších částí světa pro PS4, PS5 i PS VR2. Jak si správně všimli fanoušci, oznámení o této prezentaci na Twitteru sdílela spousta zaměstnanců studia Sony Santa Monica, které stojí za God of War Ragnarök. To v takových případech znamená, že se jejich hra během prezentace ukáže. Je tady i řada dalších her, které bychom na State of Play rádi viděli. Jednou z nich je pokračování Spider-Mana a stále se spekuluje i o oznámení v souvislosti se sériemi Silent Hill nebo Metal Gear.

