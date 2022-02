Další Steam Next Fest odstartoval. Vyzkoušejte stovky demoverzí nadcházejících her

Včera večer odstartoval únorový Steam Next Fest, v rámci kterého můžete vyzkoušet stovky demoverzí menších i větších her, jejíchž vydání se teprve chystá. Stačí zamířit na stránky festivalu a vybrat si ty, které vám padnou do oka. Čas na hraní máte do pondělí 28. února.

Nové MMO Lost Ark boří internet. Na Steamu jde po prvním dni o nejhranější titul

Za nás můžeme doporučit třeba české akční RPG The Last Oricru. Poprvé si tuto novinku studia GoldKnights může vyzkoušet každý. Oricru si zakládá na příběhu a rozhodnutích, které mají viditelný vliv na zdejší svět. Kombinuje v sobě prvky sci-fi s fantasy. Navíc si ho můžete projít i v kooperaci.

Steam Deck se vybije za 90 minut, pokud si neuzamknete snímkovou frekvenci

Za zmínku stojí také Neon White, což je FPS skákačka založená na rychlém pohybu. Vývojáři do něj zapracovali také stavění balíčku karet, které slouží jako zbraně proti nepřátelům. A v neposlední řadě tady najdete i demo plošinovky Kao The Kangaroo. Určitě se ale nebojte zabrousit i mezi méně známé tituly. Nedivili bychom se, kdyby se mezi nimi bylo několik skrytých klenotů.