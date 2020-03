Další studio stahuje své hry z Geforce Now, tentokrát jde o 2K Games

GeForce Now začíná ztrácet velké hráče. Nvidia v pátek zveřejnila, že „na žádost společnosti budou hry 2K Games z GeForce Now odstraněny, a to s okamžitou platností."

Služba byla v beta fázi spuštěna už v únoru a nabízí PC hráčům způsob, jak hrát hry ze Steamu a dalších digitálních distribucí, jako jsou Uplay či GOG, nezávisle na platformě. Poslední dobou to ale s podporou nevypadá dobře. Vydavatelé Bethesda a Activision nedávno požádali Nvidii, aby odstranila jejich hry ze své knihovny. Než byl GeForce Now spuštěn naplno, Capcom a Square Enix také odstranili některé své hry. Nyní v čerstvé vlně odchodů 2K odstraňuje sérii Bioshock, Civilization, Borderlands, Mafia a mnoho dalších.

"Chceme znovu navázat s 2K Games spolupráci a pilně na tom pracujeme," vyjádřila se Nvidia na svých fórech. Uvidíme, zda se jí to podaří.