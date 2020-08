Další třídou do online RPG titulu Magic: Legends bude nekromancer

Hráči, kteří se rozhodnou hrát za nekromancera se budou muset připravit na nepřetržité balancování mezi životem a smrtí. Tato postava dokáže vyvolávat všemožné pekelné potvory, které budou slepě poslouchat každý jeho povel. Nekromant si však na přátelství nehraje a pokud bude zapotřebí, bez mrknutí oka je obětuje pro získání různých benefitů a buffů. Vysávání životních zdrojů svých nepřátel je jeho přirozeností a stejně jako různé DoTky (damage over time), které nepřítele zpomalí a pomalu zabijí, jsou jeho klíčem k úspěchu.

Tato třída bude jistě pěkným prevítem, stejně jako Warlock z World of Warcraft. Pokud vás nekromancer zajímá a chcete si o něm přečíst tak trochu více do hloubky, doporučuji navštívit oficiální stránky hry.

Magic: Legends bude bezplatnou hrou, což samozřejmě má své pro a proti. To, kdy hra bude vycházet zatím není úplně známo, ale podle dostupných informací by to mělo být ještě v letošním roce. Nicméně, už teď se můžete zaregistrovat pro získání pozvánky do bety, konkrétně ZDE.