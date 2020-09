Další Ubisoft Forward proběhne už příští týden. Jaká oznámení nás čekají?

Stále se mluví o tom, že v následujících měsících nás čeká celá řada prezentací, ale ohledně dat konání společnosti moc sdílné nejsou. První s ohlášením přišel Ubisoft. Jeho další prezentace Forward proběhne už ve čtvrtek 10. září v 21:00 našeho času.

V traileru můžete vidět, co všechno nás v průběhu večera čeká. Opět se připomenou hry, jejichž vydání už je za rohem. Watch Dogs Legion bude doprovázet například Assassin's Creed Valhalla. Samozřejmě nebude chybět ani odhalení nového obsahu pro již vydané tituly jako je Rainbow Six Siege a Hyper Scape. Hodinu před samotnou prezentací proběhne pre-show, kde se objeví zaměstnanci vývojářských týmu her jako je For Honor, Division 2 nebo Ghost Recon: Breakpoint.

Na krátký okamžik se také ukázali Gods & Monsters, respektive Immortals: Fenyx Rising. Přejmenování už je oficiální a vypadá to, že úniky byly pravdivé a hra dostala nejen nové jméno, ale byla upravena i její vizuální stránka. Jsme velmi zvědaví, kam se tento projekt posunul od jeho poslední prezentace.

Stejně jako v případě prvního Ubisoft Forward můžete za sledování živého vysílání získat odměny do her. Na obrázku níže je vypsáno, co všechno dostanete. Abyste získali vše, musíte koukat 40 minut.

Nás každopádně nejvíce zaujala část na začátku prohlášení k nadcházejícímu Ubisoft Forward, která zmiňuje nové hry a oznámení. Co myslíte, že pro nás tento francouzský gigant chystá? Opravdu to bude vylepšená verze Prince of Persia: Sands of Time jak se proslýchá? Nebo že by konečně další Splinter Cell?