Další várka brýlí Index má být připravena ještě před vydáním Half-Life: Alyx

Po setech Valve Index VR se po oznámení nového Half-Life: Alyx jenom zaprášilo a Valve už si nyní může jenom spokojeně pobrukovat. Výrobci ale nepolevují a chystají další várku VR brýlí, které se staly tak nedostatkovým zbožím v celém světě. Lidé, kteří tak už nyní netrpělivě vyhlížejí revoluční VR titul se tak musejí spolehnout na to, že se Valve podaří další kusy vyrobit. Takový plán dostal velkou ránu po rozšíření nákazy koronaviru. Twitterový účet Steam Database ovšem přispěchal s dobrými zprávami. Další kusy Valve Index totiž budou podle jeho informací k dispozici už 9. března. Je však nutné podotknout, že nejde o oficiální stránku Valve a tato informace tak není stoprocentně potvrzená.

Valve Index VR kits will be available for purchase on March 9th starting at 10 AM PDT (5 PM UTC).



Due to high demand, Valve expects available stock to sell out on Monday.#HalfLifeAlyx #ValveIndex #VR #VirtualReality