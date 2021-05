Další velkou exkluzivitou Playstationu na PC bude akce Uncharted 4

Sony už delší dobu postupně přehazuje své největší exkluzivity platformy Playstation také na PC a dle nejnovější interní prezentace to vypadá, že nehodlá zastavovat. Po hitech jako Horizon Zero Dawn či Days Gone je další na řadě akční dobrodružství Uncharted 4: A Thief's End.

To ostatně není překvapivé. Sony chce rozšířit fanouškovskou základnu svých herních značek a přivést i nové uživatele na konzoli PS5. Podle prezentace je jednou z možností právě nalákat PC hráče, kteří nejen že potenciálně obohatí konzolovou komunitu, ale také pomohou s návratem investic pro společnost.