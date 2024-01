Další Xbox Developer Direct proběhne příští týden. Poprvé se ukáže herní Indiana Jones

Spekulace nebyly tentokrát daleko od pravdy. Další prezentace Developer Direct od studií Xboxu nás čeká už příští týden. Konkrétně si v kalendářích můžete poznačit 18. ledna ve 21:00 našeho času. Stejně jako loni půjde o komornější prezentaci, letos nás ale čekají pořádné pecky. Čtveřicí potvrzených her, které určitě uvidíme, je Indiana Jones, Avowed, Ara: History Untold a Senua's Saga: Hellblade II.

Své hry budou prezentovat přímo vývojáři z týmů, které na zmíněných titulech pracují. Hlavním tahákem je určitě plnohodnotné odhalení herního Indiana Jonese od MachineGames. Kromě nic neříkajícího teaseru o něm totiž nic pořádného nevíme. Během prezentace nás čeká více než 10minutová část věnovaná Indimu. Dozvíme se detaily o příběhu, vývojáři odhalí základy hratelnosti a další podrobnosti.

Obsidian nám pak předvede pořádnou ukázku z hraní jejich novinky Avowed. Toto akční RPG nás vezme do světa známého z Pillars of Eternity. Na pohled se podle poslední ukázky oproti původnímu oznámení výrazně změnilo, ovšem dalším RPGčkem od tohoto studia nepohrdneme tak jako tak.

Segment o Hellblade II se pak má více soustředit na zákulisí vývoje, než aby nám vývojáři ukazovali další gameplay ukázky. Tým vývojářů má mluvit o svých ambicích a pečlivosti při tvorbě tohoto pokračování. Čtveřici pak uzavírá výrazně menší záležitost Ara od tvůrců strategie Civilization V. Vedle dalších detailů nás čeká pořádná ukázka z hraní.

Xbox tedy očividně hodlá odpálit letošní rok ve velkém. Snad se dočkáme i oznámení dat vydání alespoň u některé z novinek. Také se mluví o tom, že by mělo dojít i na oznámení a okamžité vydání hry Hi-Fi Rush pro Nintendo Switch a PlayStation 4. Tyto verze už dostávají rating ve světě, takže je to velmi pravděpodobné. Řeč by mohla být i o příchodu Sea of Thieves na další platformy, ale v tomhle ohledu nejsou náznaky tak silné jako v případě Hi-Fi Rush. Pokud vás zajímá MMO The Elder Scrolls Online, tak po Developers Directu naváže ZeniMax Online Studios s odhalením budoucích rozšíření a updatů pro letošní rok.