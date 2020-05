Další zrušenou akcí je BlizzCon, online náhrada bude začátkem roku 2021

BlizzCon 2020 se stejně jako řada dalších velkých akcí ruší. Na vině je opět světová pandemie koronaviru, která neumožňuje pořádání velkých společenských událostí. Místo letošního festivalu se budeme muset spokojit s online náhradou, která by se měla uskutečnit začátkem příštího roku.

"Vedli jsme mnoho diskusí, jak by událost mohla vypadat s přihlédnutím ke zdravotním opatřením, která bychom případně chtěli učinit. Také jsme mluvili o různých přístupech, které bychom mohli zvolit a jak by kterou komplikovala různá národní nařízení a opatření. Nakonec jsme se po zvážení možností uchýlili k nelehkému rozhodnutí, že BlizzCon se letos neuskuteční," sděluje Blizzard na oficiální stránce.

"Zatím vedeme jednání o tom, jak bychom mohli přenést ducha BlizzConu a spojit se s vámi prostřednictvím online prostředí, což by nám umožnilo výrazně méně akci ovlivnit omezeními pro shromažďování velkých skupin lidí. Chtěli bychom to udělat jak brzy to jenom půjde. Vzhledem k tomu, že pro nás jde o nové a neprozkoumané teritorium, bude to pravděpodobně někdy začátkem příštího roku," konstatuje dále výkonná producentka Saralyn Smith.

BlizzCon je kromě prostoru pro předvádění novinek z dílny Blizzardu také důležitou událostí z hlediska esportu. Blizzard zde totiž pořádá řadu prestižních turnajů ve svých hrách. Mrzí vás, že letos nebudete moci sledovat BlizzCon v jeho klasické formě? Co vám z něj bude chybět nejvíce?