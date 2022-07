Dalším případem Sherlocka Holmese je předělávka The Awakened. Vývojáři s ní míří na Kickstarter

Studio Frogwares nedlouho po Sherlockově začátcích v Chapter One přichází s oznámením dalšího projektu.

Hru s názvem Sherlock Holmes: The Awakened si můžete pamatovat z roku 2006. Frogwares se k tomuto případu, kde slavný detektiv řeší případ inspirovaný příběhy H.P. Lovecrafta, vrací znovu v kompletním remaku, který se bude lišit nejen graficky, ale i po stránce obsahu. S vývojem ale budou potřebovat pomoc od fanoušků, a tak plánují spuštění kampaně na Kickstarteru.

Předělávka The Awakened se vyklubala z projektu Palianytsia, na který studio lákalo na svých sociálních sítích už před pár měsíci. Příběh si zachová svoji temnou stránku, ale celkově bude upravený tak, aby navazoval na Chapter One, který vyšel na loni, a pro Sherlocka to je první případ nevídaných rozměrů.

Tentokrát už po svém boku bude mít Johna Watsona, ale jejich přátelství je teprve v začátcích. Řešení případu, který se od prostého zmizení člověka rychle změní do série konspirací o kultu uctívajícího starého boha Cthulhu, je ale stmelí jako nic jiného. Pátrání nás zavede do čtyř lokací. Kromě Sherlockova domovského Londýna prozkoumáme i psychiatrii ve Švýcarsku, New Orleans a část Skotska. Nejde o jeden velký otevřený svět, ale v každé z nich budete mít dostatek volnosti.

Důvodem, proč s předělávkou The Awakened jdou autoři na Kickstarter, je, že v momentální situaci potřebují mít jistotu, že o hru bude zájem. V jejich domovské Ukrajině se válčí, a tak se museli přizpůsobit, aby mohli pokračovat ve vývoji. S touto předělávkou mají větší ambice, než je pár úprav původní verze. V tiskové zprávě uvádějí, že předělávku vybudovali úplně od základu znovu.

Chystá se nový obsah včetně vedlejších případů, nové mechaniky a v neposlední řadě se bude připravovat i nový dabing. Mezi odměnami v kampani najdete třeba kopii hry za nižší cenu, než se bude prodávat po vydání, a další exkluzivní bonusy. S jedním z nich se dokonce budete moci sami ve hře objevit. Kampaň zatím není spuštěna, ale její start je prý v plánu velmi brzy.

Zdroj: Frogwares