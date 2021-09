Darkest Dungeon 2 si budete moci vyzkoušet v předběžném přístupu už v říjnu

Stejně jako první Darkest Dungeon bude i pokračování začínat v předběžném přístupu. Tentokrát ho ale nenajdete na Steamu. S druhým dílem se studio Red Hook Studios přesunulo na Epic Games Store. Tam si ho budete moci zahrát od 26. října.

Darkest Dungeon 2 byl oznámen v roce 2019, ale vývojáři ohledně novinek nebyli od té doby moc sdílní. Těžko říct, co přesně si máme představit pod tím, když vývojáři uvedli, že pokračování bude mít vlastní kreativní a tematickou identitu. Je nicméně jisté, že narazíme na nová monstra, bossy a výzvy. Souboje se pak dočkají výraznějšího přepracování.

Další novinky už si budete muset osahat sami. Ať už budou jakékoliv, výpravy do kobek určitě opět nebudou nic jednoduchého a budete si muset dávat dobrý pozor na to, abyste neztratili nikoho ze své party. Darkest Dungeon je známý také tím, že se musíte starat nejen o fyzické zdraví členů, ale také o to mentální.