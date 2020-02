Darksiders Genesis: nová perspektiva, stará hratelnost | Recenze

Co baví Skvělá hratelnost

Povedený soundtrack

Krásný level design

Návyková zábava Co vadí Technické problémy a bugy

Propady FPS

Nelehká orientace v prostoru díky nové perspektivě 7 /10 Hodnocení

Když proběhlo první oznámení vývoje dalšího pokračování akční záležitosti Darksiders, mnoho hráčů bylo jistě zaskočeno novou perspektivou pohledu a tím i očekávatelným odklonem od klasického pojetí předchozích dílů. Ostatně, kdo by si kdy dokázal představit Darksiders z ptačí perspektivy?

Strach z neznámého

Majitelé osobních počítačů se o výsledku mohli přesvědčit již v prosinci loňského roku, kdy byla hra uvedena na trh. Oproti tomu konzolisté museli žít v napětí o nějaké dva měsíce déle a jistě pevně věřili ve vyladěnější herní zážitek bez technických přehmatů, kterými se PC verze jen hemžila. Pojďme ovšem rovnou k věci a shrňme si základní atributy nového pokračování legendární série, tentokrát s podtitulem Genesis.



Příběhová linka je vyprávěna opravdu skromně

Nikoho jistě nepřekvapí již obligátní zápletka jezdců Apokalypsy, kterými se protentokrát stala dvojice jezdců Válka a Strife. Ti jsou Radou opět postaveni před nelehký úkol, ve kterém budou muset nakopat zadek posluhovačům Lucifera a samotnému peklu obecně. Příběh jistě není to, na čem by vývojáři v tomto případě stavěli, každopádně pro zasazení do širšího rámce je určitě nezbytnou záležitostí. Oproti předchozím dílům však není narativní lince věnována až taková péče.

Celá výprava se uskutečňuje skrze sérii komiksových malůvek a dabingem s titulky. Pravda, do celkového konceptu možná tento způsob zapadne, působí však značně odfláknutě a možná i trochu lacině. Nicméně kvůli příběhu Darksiders stejně nikdo nehraje, tím hlavním trumfem vždy byly neskutečně dynamické souboje. A právě zde se dostáváme ke klíčovému bodu.

Rozpomínání

Pohled z ptačí perspektivy jistě není to, co bychom u podobně zaběhlé značky chtěli vídat. Zvyk je železná košile a u Darksiders jsme na podobné experimenty rozhodně zvyklí nebyli. Nebudeme nikomu nic nalhávat, prvotní momenty ve hře jsou opravdu nepříjemným šokem a vstupem do neznámých vod.



Level design je opravdu nápaditý a hlavně pestrý

Darksiders Genesis představují nenápadný krok směrem k prvním dvěma dílům série. Vrací se tradiční akční hratelnost, dynamické souboje a zábava především. Pryč jsou tedy souls-like prvky předchozího dílu, do popředí vystupuje zejména akční smršť se všemi klíčovými esencemi, které by fanoušek série očekával.

Jenže po překonání úvodního odporu se začíná nenápadně, avšak poměrně intenzivně dostavovat mnoho povědomých pocitů, spojených s rozpomínáním na hratelnost předchozích dílů série. Krátce po osahání základních herních mechanismů přichází příjemný pocit uspokojení, který díky novému pohledu nabízí i nový rozměr zábavy. Myšleno pochopitelně z hlediska samotné hratelnosti.

Darksiders Genesis představují nenápadný krok směrem k prvním dvěma dílům série

Pohled z ptačí perspektivy sice přináší zvýšený přehled o situaci na bojišti, který mnohdy zaručeně oceníte, zároveň ale také komplikace spojené se statickou kamerou. Zkrátka a jednoduše, jednou budete z nového pohledu těžit, jindy zase tratit. Zejména vertikální orientace v jednotlivých úrovních tímto krokem silně utrpěla. Příliš této skutečnosti nepomáhá ani nepovedená mapa, která slouží spíše jako teoretická pomůcka než praktická opora.



Mimo klasické kampaně je k dispozici i režim arény

Novou perspektivu pohledu budete navíc proklínat zejména ve skákacích pasážích, kterých hra nabízí mnoho. Samotné ovládání je koncipováno poměrně trefně, bohužel odhad vzdálenosti ať už z hlediska šířky či výšky je někdy opravdu stresující. Častým pádům a frustrujícím zážitkům se tak zkrátka nevyhnete.

Odměnou vám však bude poměrně slušný přehled při jednotlivých soubojích, kterých je v každém ze šestnácti levelů opravdu mnoho. Bojůvky jsou díky dvěma dostupným hrdinům, mezi kterými lze libovolně a kdykoli přepínat, dynamické, brutální, efektní a hlavně zábavné. Jednotlivé pohyby lze postupně vrstvit do krkolomných kombíček, využívat lze rychlé výpady či těžkotonážní údery, bojovat na zemi nebo ve vzduchu.



Hra je plná logických hádanek a puzzlů

Mimo základní sady pohybů, které jsou mimochodem pro každou postavu jedinečné, lze dále využívat i speciálních útoků nebo dokonce přepínat do skutečně ďábelské formy, která vašeho hrdinu promění v nezničitelného démona. Vše je naprosto přirozené a snadno přístupné. První levely možná mohou vypadat trochu krkolomně, celá hratelnost se ovšem dostává rychle do krve.

Zase ten kapitalista

Za nasbírané duše můžete u zlodějského Vulgrima nakupovat staré známé shardy, upgrady či creatures core. Dostupné jsou také nové pohyby či jejich upgrady zaručující delší trvání či zvýšení účinnosti. Je tak na vás, zda budete investovat drahocenné duše do vylepšování vlastní postavy nebo budete pečlivě a trpělivě prolézat jednotlivé lokace a pracovat na vylepšení postavy tímto způsobem. Každopádně sbírání duší a jednotlivých jader je klíčové pro budoucí průchod hrou. Zajistíte si tak vyšší výdrž či sílu útoků, což se v soubojích s bossy rozhodně hodí.



Vylepšování postavy a utrácení duší je jeden ze základních stavebních prvků úspěchu

Ani po grafické stránce se není rozhodně čeho obávat. Peklo z ptačí perspektivy vypadá skutečně nádherně, level design je opravdu ohromující. Každá lokace má svůj vlastní ráz a sadu nepřátel. Ve stokách budete čelit monstrům chrlícím kyselinu, v předsálí pekla zase ohnivým démonům.

Peklo z ptačí perspektivy vypadá skutečně nádherně, level design je opravdu ohromující

Celkovou atmosféru podbarvuje příjemně znepokojující soundtrack, ze kterého mrazí v zádech. Ten lze charakterizovat jako převážně ambientní, dokáže však vyvolávat silné emoce, zejména potom v pasážích se ženskými sborovými chorály. Charakter soundtracku je vážný a naléhavý zároveň.

V pekle nebo v aréně

Samotná herní náplň pochopitelně spočívá v průchodu jednotlivými levely, splněním základních či vedlejších úkolů, splněním jednotlivých hádanek a nakopání zadků mnohým bossům. Hádanky nejsou nikterak obtížné, bohužel horší orientace v prostředí vše značně komplikuje. Naopak během soubojů s bossy budete mít po většinu času vše pod kontrolou.



Souboje s bossy jsou libovou záležitostí

Komu by nestačila samotná kampaň, kterou lze mimochodem absolvovat ve dvou hráčích jak online, tak offline, může zakusit ještě režim Arena. Jedná se o klasické hordy nepřátel v desetikolových vlnách, které v závislosti na levelu nabírají na obrátkách. Vrcholem je potom poslední nekonečný level. Samotná příběhová část hry zabere přibližně patnáct hodin při občasném průzkumu okolí, proběhnout se dá ovšem mnohem rychleji. Pokud věnujete čas hledáním skrytých pokladů, kterých je mimochodem v levelech skutečně mnoho, prodloužíte si hrací dobu klidně i na dvacet hodin.



Jen se občas připravte na neposlušnou kameru

Bohužel ani konzolová verze se nevyhnula občasným technickým nedodělkům, bugům či komplikacím. Čas od času se setkáte se záseky v texturách, nefunkčním ovládáním, propadům FPS či zamrzání obecně. Je mi to tak trochu líto, ale Darksiders Genesis opravdu není ve stoprocentní kondici. Jeden souboj s bossem jsem byl nucen opakovat třikrát, a to z důvodu pádu hry. Jedná se tak o největší kaňku celého titulu. Ten je sice v pohodě hratelný, chce to jen trochu více trpělivosti. Pro pořádek dodávám, že byl titul recenzován na konzoli Xbox One S.