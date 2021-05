Days Gone: motorkářem bez ray tracingu | PC Recenze

Co baví Hutná akce

Krásný otevřený svět

Hordy Co vadí Minimální grafické změny

Plytký příběh

Rychle nastupující stereotyp 7 /10 Hodnocení

Sony i nadále pokračuje ve svém tažení přinést ty největší hity z platformy Playstation také PC hráčům a po celé sérii populárních adventur studia Quantic Dream a výborné sci-fi Horizon Zero Dawn tu máme další počin. Days Gone možná nepatří mezi naprostou špičku platformy, ve své době ale velmi příjemně překvapil a dokázal nabídnout krásný otevřený svět, nekompromisní hordy nemrtvých a svižnou akci. Jak to dopadlo při skoku na PC?

Starého psa nové triky nenaučíš

Jelikož jde o takřka věrnou kopii konzolové verze hry, pro podrobnosti vůči příběhu, hratelnosti a dalších univerzálních náležitostí doporučujeme zabrousit do naší konzolové recenze, kde se dozvíte vše potřebné o tom, jak se titul hraje. V této recenzi se zaměříme pouze a jen na změny v PC verzi a na to, zda se na klávesnici a myši hraje lépe.

Days Gone: hutný survival, který vás chytne (recenze)

Nastiňme však jen krátce základní příběhovou premisu hry. Hráč se ujme role bývalého vojáka a motorkáře Deacona St. Johna, který se po propuknutí nákazy vrhl na žoldáckou práci, s kámošem ve zbrani Boozerem brázdí silnice na své věrné motorce a snaží se najít cestu vstříc lepším zítřkům. Chvílemi vás trápí vzpomínky na mrtvou manželku, ale úkolem je hlavně přežít. Do všeho se ještě míchají vládní složky NERO, které očividně zkoumají a chystají cosi nekalého.



Cestování bude i tentokrát oblíbenou kratochvílí

Příběh rozhodně není tím hlavním důvodem, proč titul hrát, i když dokáže několikrát opravdu překvapit a zaujmout, neustále kolísavé tempo adrenalinu rozhodně nepomáhá. Co naopak nalákat dokáže jsou akční přestřelky a bitky s hordami nemrtvých, které se nyní na PC vykreslují podstatně více a v mnohem přívětivějším tempu i 120 snímků za vteřinu. Právě krásná plynulost hry je jednou z největších výhod PC verze, jelikož opravdu potřebujete mít při stovkách zombíků na obrazovce přesnou mušku a minimum záseků, což se tu daří.



Graficky se prostředí obohatilo o detaily, jinak jsou ale změny minimální

Všechny aktivní PC uživatele jistě potěší i plnohodnotná podpora klávesnice a myši, nikoliv často odfláknuté převedení ovládacího schéma, u kterého je stejně nejlepší raději zapojit gamepad. Ovládání myší je tu svižné a přesné a především v hektických pasážích (a že jich tu není málo) rozhodně pomáhá udržet vše na uzdě. Živě si pamatuji opakování sprintů od hordy skrze vesničky prošpikované překážkami jen proto, že mi ujela páčka nebo jsem se s kamerou neotočil dostatečně rychle. Kombinace klávesnice a myši tento neduh eliminuje a hraje se na ni mnohem pohodlněji.

Bez technologických frajeřinek

Dalším prvkem, kterým se PC verze většinou vyznačují, je grafický pokrok a lepší možnosti nastavení. I tady nechybí například podpora pro ultra širokoúhlé monitory či víceméně neomezené snímkování, což potěší. Pokud ale mám mluvit čistě o grafických kvalitách hry, rozdíl oproti konzolové verzi poznáte opravdu jen minimálně. Jistě, skok z PS4 verze je více znatelný, především potěší mnohem větší vzdálenost vykreslování vegetace a její vyšší rozlišení a kvalita detailů, schválně jsem ale vyzkoušel hru na PS5 a poté na PC a rozdíl jsem nepocítil skoro žádný.



Príběh je velmi jednotvárný a předvídatelný, přesto dokáže překvapit

Stejně jako téměř vždy se může PC verze pochlubit kvalitnějším color gradingem a vyšší ostrostí v čele se 4K rozlišením. Osobně mi ale přišla grafika z PS5 mnohem čistší a barevně věrohodnější, a to už je co říct. Třešničkou na dortu je pak absence populárních technologií poslední doby, jako je třeba ray tracing či DLSS, které v případě Days Gone chybí. Jistě, v lese moc odrazů nenajdete, PC verze ale mají být tím nejlepším, co hra může v danou chvíli nabídnout a zrovna ray tracing vývojáři v dnešní době dokážou nasoukat téměř kamkoliv. Co ale nechybí je foto režim, který dá grafice opravdu vyniknout a dokonce nabízí i režim se super vysokým rozlišením. To aby se krásně típaly tapety.

Z PC verze mám tedy ve výsledku lehce smíšené pocity. Původní hru jsem si i přes její neduhy neuvěřitelně užil a to samé platí i pro PC verzi, pokud k ní sedáte poprvé. Projížďky v lese mají stále své kouzlo, přestřelky jsou akční a krvavé a sprinty od hordy zombíků nikdy neomrzí. Hra ale z konzole přeskočila se stále stejně stereotypní a kolísající hratelností, obyčejným příběhem a nyní dokonce i s lehce odfláknutým grafickým zpracováním, které od svého konzolového bratříčka neušlo zase až tak dlouhou cestu, jak bychom si představovali. To však nemění nic na tom, že fanouškům tohoto žánru bez konzolí v obýváku můžeme hru směle doporučit.