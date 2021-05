Days Gone na PC nebude podporovat ray-tracing ani DLSS

Stejně jako Horizon: Zero Dawn nebude ani PC verze Days Gone jen prostým portem. Vývojáři z Bend Studios už dříve ukázali, že spolu s příchodem na novou platformu plánují několik vylepšení. Z jejich FAQ jsme se ale dozvěděli, že nebude podporovat všechny nové technologie. Ray-tracing a DLSS budou chybět.

V případě DLSS je připsaná poznámka, že ho Days Gone nepodporuje v tento moment. Stále je tedy možnost, že někdy v budoucnu se i tato technologie do hry dostane. U ray-tracingu nic takového ale nenajdete.

Days Gone dorazí na PC koncem května, nový trailer ukazuje vylepšení

Z FAQ jsme se každopádně dozvěděli pár dalších zajímavostí. Days Gone bude podporovat širokoúhlé monitory s poměry stran 21:9 a 32:9. Stejně tak nebude chybět ani veškerý obsah, který do hry přibyl až po vydání. Do toho spadá například New Game+ nebo Challenge mód. Budete mít také širší možnosti grafického nastavení, které si můžete prohlédnout na obrázku níže.

Počet snímků za vteřinu nebude nijak omezený. Záleží na výkonu vašeho stroje, na kolik to budete schopni vytáhnout. Cílem vývojářů každopádně bylo stabilních 60 FPS.

Days Gone na PC vychází 18. května a najdete ho na Steamu i Epic Store s cenovkou 50€.