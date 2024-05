DayZ představuje promrzlé rozšíření Frostline. Nová mapa v českém survivalu bude mít 83 km²

Zombie přežívačka DayZ se časem stále vyvíjí, ale už je to delší doba, co se této hře od českého studia Bohemia Interactive dostalo většího rozšíření. S představením Frostline ale už máme představu o tom, co a kdy máme s dalším DLC očekávat. Letos na podzim se podíváme na sněhem pokryté souostroví Sakhal, kde bude přežívání náročnější, než jsme zvyklí z klasického DayZ.

Ostrovy nabídnou různorodé prostředí včetně zasněžených plání, lesů a sopek, díky kterým vůbec původně vznikly. Zabere to vcelku dlouhou chvíli, než to všechno prozkoumáme, protože rozloha nové mapy je 83 km². I když stále budete narážet na další skupiny hráčů, tak i samotné prostředí bude vašim nepřítelem. Vzhledem k počasí se ve Frostline vedle ostatních potřeb musíte starat i o teplo své postavy.

S prochladnutím můžete chytit nové nemoci. Je tedy ještě důležitější získat co nejvíc zásob ze zbytků lidských obydlí a nabrat si také dostatek léků. Jídlo si budete moci obstarat i rybařením. To sice není úplná novinka, ale systém rybolovu je v rozšíření vylepšený. Abyste splynuli s prostředím, tak narazíte také na tematicky zbarvené vybavení. Zatím neznáme cenu, za kterou se bude DLC prodávat, ale vypadá to na slušnou porci obsahu pro fanoušky přežívání v nehostinném prostředí.