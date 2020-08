Dead by Daylight se obohatil o cross-play pro všechny platformy

Možnost hrát s kamarády napříč různými druhy platforem byla dlouhou dobu setsakramentsky žádaná celou fanouškovskou komunitou a jak můžeme vidět - když si něco větší skupina lidí umane, tak to zkrátka dostane.

To však není všechno, nejnovější update totiž kromě cross-play přidal do hry i funkci cross-friends. To tedy znamená, že hráči si nyní budou moct dokonce své kamarády bezproblémově přidat do svého friend-listu nezávisle na platformě, což usnadní plánování a společné hraní.

V záři se také hra dočká další cross funkce, a to konkrétně cross-progression, díky které si hráči PC, Stadia a Switch mohou mezi sebou sdílet svůj herní postup, inventáře a podobně. Nejaktuálnější informace nasvědčují, že toto se nebude týkat konzolí od Microsoftu a Sony.

Dead by Daylight momentálně hraje přes 25 milionů lidí napříč celou Zemí a herními platformy.