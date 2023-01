Dead Island 2 a Atlas Fallen vyjdou s českými titulky. U Ubisoftu překlad stále platí jen u nových Settlers

České vydavatelství Playman nám ve své tiskové zprávě shrnulo minulý rok a ukázalo vyhlídky na ten aktuální. Téma českých překladů se řeší dlouhá léta, přičemž jak vydavatel uvádí, u každé distribuované hry se snaží o to, aby v něm čeština nechyběla. Nevyjde to vždy, ale dnes pro vás máme přeci jen pár příjemných zpráv. České titulky nebudou chybět u Dead Island 2, který vychází 28. dubna na PC, PS5 a XSX, a ani u Atlas Fallen. Tahle akce zatím nemá dané datum vydání a kromě naleštěného filmečku jsme z ní nic pořádného neviděli.

Také přišlo ještě jednou potvrzení ohledně toho, že češtinu najdeme i v The Settlers: New Allies od Ubisoftu. Mezi hráči to vyvolalo naději, že by se tato francouzská společnost mohla vrátit k překladům. Před několika lety jejich hry bez češtiny vycházely jen zřídkakdy. Na velké změny to ale bohužel nevypadá, a tak budou bez překladu jejich novinky jako Assassin's Creed Mirage nebo Skull & Bones.

Playman v minulém roce vydal 13 her s českým předkladem a my doufáme, že letos toto číslo jen naroste. Bude záležet hlavně na tom, jaký dopad bude mít na prodeje přítomnost češtiny ve hře a jestli se to studiím vyplatí. Jak uvádí vydavatel, je potřeba překlady podporovat. Věříme, že je u nás dostatečný zájem na to, aby se oficiální české titulky staly ve hrách častější záležitostí.

Zdroj: TZ