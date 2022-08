Dead Island 2 by mohl konečně vyjít v únoru příštího roku. Datum a detaily o hře unikly Amazonu

Po odhalení v roce 2014 přicházel jeden problém za druhým. Vypadá to ale, že se vývoj pokračování tropické zombie akce blíží do konce.

Dead Island 2 si mezi sebou přehazovalo několik studií a jeho stav byl dlouhou dobu nejistý. Amazon nám ale prozradil, že by přeci jen měl spatřit světlo světa, a to 3. února 2023. V jeho obchodě ještě stále můžete najít verze pro PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X. Bezesporu dorazí ale i na PC.

Kromě obrázků a data vydání nechyběl ani popisek hry. V Dead Island 2 se smrtící virus rozšířil v Los Angeles. Armáda město uzavřela do karantény a nehodlá už nijak zasahovat. Z naší hlavní postavy se ani po kousnutí ale zombík nestane. Právě naopak ji virus ještě posílí. Zní to tedy podobně jako Aiden z Dying Light 2, který díky nákaze mohl využívat nadlidské schopnosti.

Herní svět má být plný ikonických míst z reálného světa. Nebude chybět Venice Beach nebo Beverly Hills. Soubojový systém slibuje řádně brutální akci z pohledu první osoby s rozsáhlý arzenál zbraní. Hlavním protagonistou bude jedna z 6 předpřipravených postav, kterou si sami vyberete. Každá z nich se liší osobností i dialogy. Doufáme, že stejně jako v jedničce nebude chybět ani kooperace. O té bohužel v popisku hry nepadlo ani slovo.

Na Amazonu se hra objevila v Day 1 edici, která vám dává pár bonusů do začátku. Předpokládáme, že Dead Island 2 se nám znovu v plné parádě představí na Opening Night Live, která nás čeká ve čtvrtek večer. A pokud ne, stále je tady několik prezentací, kde by se do konce roku mohl objevit.

Zdroj: Reddit