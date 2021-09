Dead Space odhalil další detaily. Změní se stav beztíže a systém ustřelování končetin

Hned s představením předělávky prvního Dead Space se vývojáři vyjadřovali v tom smyslu, že to nebude jen obyčejný remake. Chtějí hru modernizovat a některé věcí změnit. Na jednu takovou změnu narazíte hned při soubojích. Dead Space totiž bude mít upravený systém poškození, kdy nejdřív budete muset z končetiny nepřítele odstřelit maso a následně ho do místa ještě několikrát trefit, abyste ji oddělili od těla.

Pro zbraně, které pro odřezávání nebyly určeny, pak bude odpadávání masa fungovat jako ukazatel zdraví nepřátelských potvor. "Je to pro nás zajímavé a otevírá to úplně novou vrstvu soubojů, kdy můžete mít některé zbraně lepší pro rozřezání nepřítele a jiné zase pro zbavení se masa od kostí," říká kreativní ředitel Roman Campos-Oriola.

Přepracovaný pak bude také pohyb ve stavu beztíže. "Můžete interagovat s prostředím, když se vznášíte, létat do užších prostor a to nám dovoluje vzít starý obsah a představit ho v novém světle," doplňuje Campos-Oriola. "Dovoluje nám to vytvořit nová prostředí s novými výzvami pro hráče, kteří původní hru znají velmi dobře."

Bylo také řečeno, že příběh bude beze změny a aby byl zážitek více totožný, do role Isaaca Clarkea se vrátí herec Gunner Wright. "Nebudeme měnit příběh, protože je opravdu ikonický. Všechny klíčové věci z originálu chceme zachovat. To, co chceme obohatit ohledně příběhu, je spíše v rámci širšího univerza Dead Space."

Zdroj: VideoGamesChronicle