Dead Space Remake vyjde začátkem roku 2023. Podívejte se na nové ukázky

Exkluzivní české dojmy ze Songs of Conquest. Nástu… Herní série se vyvíjí, a ne vždy k naší oblibě. A když se to nelíbí talentovaným vývojářům, mohou zkusit vytvořit hru, která se podívá zpět do zlatých časů. Zkusili jsme demo Songs of Conquest a rozhodně jsme na plnou hru zvědaví.