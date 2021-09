Deathloop: tak (ne)jde čas | Recenze

Co baví Skvěle zvládnutá zápletka

Pohodová hratelnost

Nepředvídatelnost

Možnost vstupovat do her jiných hráčů Co vadí Občasný stereotyp

Špatná umělá inteligence

V úvodu trochu chaotické 8 /10 Hodnocení

Přišlo to celkem nenápadně, ale je třeba si něco přiznat. Zombie ani dinosauři už nejsou v módě, do popředí se dostává koncept časové smyčky. Alespoň tedy v herním průmyslu. Za poslední relativně krátkou dobu tu totiž máme další titul s cyklicky se opakujícím časovým úsekem. Jde opět o jiné žánrové zařazení a tím pádem i jiné možnosti, přesto se otevírá perfektní okno pro celkové srovnání uchopení této myšlenky. Dlouho čekávaný Deathloop vývojářského týmu Arkane Studios je konečně v oběhu, a to jsme si rozhodně nemohli nechat ujít. Jak se autoři hitů Dishonored nebo Prey s tímto motivem poprali a jak si hra v porovnání s nejbližšími soky si přiblížíme v následující recenzi.

V zajetí času

Nedávné Twelve Minutes bylo přinejmenším zklamáním. Vývojáři nedokázali využít možnosti velkého potenciálu hry a výsledný produkt představoval spíše jednu velkou frustrující klikačku. Perfektně zafungoval příběh a celá myšlenka dvanácti minutové manželské etudy, bohužel otřesná hratelnost poslala vše do kopru. Mnohem lépe se se svojí představou časové smyčky poprali vývojáři ze studia Housemarque ve své akčně pojaté sci-fi akci Returnal. Ta nabízela skvěle poskládaný příběh, hutnou, téměř „vetřelčí“ atmosféru a taktéž vydařenou hratelnost. Naopak kritika se snesla na nevyváženou obtížnost a principy Rogue-like, které zkrátka nejsou pro každého, obzvláště potom v dnešní době.



Nálada na ostrově je unikátní

Deathloop je dalším nevlastním přírůstkem do této zvrácené rodiny a dost možná tím nejvíce zparchantělým. Vývojáři z Arkane k materiálu pochopitelně přistoupili zase jiným způsobem, což ve finále vedlo k naprosto odlišnému hernímu zážitku. Ten je však plný energie a skvělých nápadů.



Stylizace je opravdu unikátní a poutavá

Pilíř příběhu tvoří divoká dvojka Julianna a Colt. Jejich vztah není třeba blíže specifikovat, alespoň tedy v samotném úvodu. Colt se zmatený probouzí na pláži ostrova Blackreef a už od prvních momentů cítí, že něco není úplně v pořádku. Při průzkumu ostrova zjišťuje šokující fakt, že je spolu s ostatními uvězněn v časové smyčce, která se v rámci jednoho dne opakuje stále dokola. Hlavní hrdina postupně odhaluje, že smrt rozhodně není řešením. Útěk z ostrova rovněž není možný. Nezbývá tedy, než se pokusit celou časovou smyčku rozbít a tento nelítostný kolotoč ukončit.

Během jednoho dne musíte zabít všech osm Vizionářů a čekat, co se stane

Před Coltem ovšem není zrovna jednoduchý úkol. Na ostrově je totiž přítomno osm tzv. Vizionářů, kteří se svou existencí na celém fenoménu podílejí. Cíl je tedy zřejmý. Během jednoho dne musíte zabít všech osm Vizionářů a čekat, co se stane. Důležité je rovněž zmínit, že součástí tajemné osmičky je i bláznivá Julianna, která si stejně tak jako Colt dokáže zapamatovat události jednotlivých cyklů. Jejich vzájemná rivalita tak rychle nabírá na obrátkách a rozhodně nezůstává pouze u slov. Během hry se totiž mnohokrát potkáte v osobních soubojích a jde o skutečně velkolepé přestřelky, ze kterých si lze odnést krásné herní odměny. Samozřejmostí je i neustálé špičkování ve vysílačce a mnoho komických situací.



Hra je především o příběhu a jeho pochopení

Mnohem zajímavější je ovšem skutečnost, že Juliannu lze ovládat také v rámci multiplayeru a vstupovat tak jiným hráčům do jejich hry. To do celkové hratelnosti vnáší nové vrstvy a zajímavé možnosti. Do jisté míry je tím rozbíjen hrozící stereotyp z neustálého procházení čtyřmi lokacemi dokola.

Nekončící smyčka

Základní premisa hry je tak jednoduchá, i když vcelku nápaditá. Této skutečnosti vývojáři podřídili veškeré herní mechaniky, které v začátku nemusí být pro mnohé zrovna intuitivní. V první řadě je potřeba posbírat veškeré informace, a to i za cenu vlastní smrti. V jednotlivých misích tak budete nejenom pilovat ty nejlepší průchody, ale rovněž zjišťovat zásadní informace, které následně poslouží pro klíčový finální run.



Přestřelky jsou dynamické a zvrácené

V hlavním menu se postupně vrství zjištěné informace a jsou automaticky doplňovány do košatého stromu odpovědí. Platí tak, že alespoň průměrná jazyková vybavenost je v tomto případě zásadní. Deathloop není pouze prázdnou střílečkou, ale vyžaduje velkou míru pozornosti a analytického uvažování. Je pravda, že vás po celou dobu vede za ruku a naznačuje, jak postupovat, činit tak naprázdno by ovšem silně degradovalo celý herní zážitek.

Zvolené mechanismy tak nabízejí poměrně slušný potenciál znovu hratelnosti, i když je třeba uznat, že míra svobody není tak velká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vše je víceméně předem nalinkováno, důležité je jen jednotlivé body propojit.



Stealth postup je však výhodnější

Zjednodušeně můžeme říct, že nejprve absolvujete likvidaci všech klíčových cílů nanečisto, posbíráte cenné informace, následně je spojíte, vyhodnotíte a zvolíte ten nejpřímější postup pro jeden ideální zátah, během kterého budete muset stihnout vše během jednoho dne, navíc bez vlastní smrti.

Deathloop není pouze prázdnou střílečkou, ale vyžaduje velkou míru pozornosti a analytického uvažování

Jak jistě chápete, Deathloop v sobě skutečně skrývá prvky roguelike hratelnosti, i když v dosti milosrdné podobě. Je pravdou, že se po opakovaném zaváhání skutečně znovu probudíte na pláži a veškeré události se restartují, málokdy vás to ovšem bude frustrovat. Je třeba vzít v úvahu, že veškeré dosavadní poznatky zůstávají. Stačí se jen vrátit na místo skonu a zkusit pokračovat chytřeji.



Residuum se bude vždy hodit

Navíc během každého z cyklů můžete dvakrát zaváhat a dojde k posunu o nějaký ten čas zpět. Podobně je tomu i se samotnou výbavou. Na ostrově je totiž přítomna tajemná energie zvaná Residuum, díky které je možné si vybrané vybavení zafixovat a přenášet tak do dalších cyklů. Musíte pro to něco udělat, ale tato možnost je skutečně k nezaplacení. Celkově je tak Deathloop solidně vybalancovaným zážitkem, který nabízí určitou výzvu, ale není zdrcující. V kontextu tvorby Arkane jde však o náročnější zkušenost.

Fanoušci nebudou zklamáni

Co však bude milovníkům Dishonored povědomé, je samotná hratelnost. Právě zde je nejvíce citelný vývojářský rukopis. Ať už jde o zacílení na stealth či množství speciálních magických schopností, kterými se lze v rámci jednotlivých cyklů vybavit. Přítomný je např. teleport na krátkou vzdálenost nebo odhazování nepřátel. Samotná akce je dynamická, pohledná a místy šílená, i když střelba není tak úplně responsivní, jak by bylo třeba.



Čas od času se nevyhnete zásekům

Ocenit musíme také nápadité zasazení a estetickou stránku hry. Z nálady na ostrově dýchá příjemná retro atmosféra říznutá utopistickou beznadějí. Silná vizuální stylizace do jisté míry zakrývá určité grafické nedostatky, jako celek ovšem Deathloop působí báječně stylově.



Blackreef vypadá stylově ve dne i v noci

Trochu postesknout si musíme nad umělou inteligencí nepřátel, která je bohužel sotva průměrná. Povětšinou totiž spoléhá na množství než na nějaký sofistikovaný postup. Samotný stealth je jistě výhodnější strategií, nepředvídatelnost odezvy nepřátel je ovšem výraznou překážkou. Někdy vás odhalí i za zdí, jindy si nevšimnou usmrcení dva metry vedle.

Připomínky bychom jistě našli i v oblasti technického zpracování. Během hraní jsme narazili na nějaké ty problikávající textury, ale hlavně pofiderní kolize modelů. Vrcholem byla situace, kdy jsem byl nakopnut skrze zamčené ocelové dveře. Jde však o menší mouchy, které mohou být rychle odstraněny. Hra byla recenzována na konzoli PS5, díky čemuž jsme si mohli naplno užít též výhody haptické odezvy či adaptivních triggerů. Jedná se o příjemný doplněk, obejít se lze i bez něho.