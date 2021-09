Deathloop v novém traileru slibuje ten pravý next-gen zážitek

Už za dva týdny se budeme moci pustit do nové FPS akce studia Arkane, ve které se v roli vraha chytíme do časové smyčky. V novém traileru se můžete podívat na to, jaké funkce hra využije na PlayStationu 5, což je jediná konzole, na které si ho zatím budete moci zahrát.

Jako první na řadu přichází představení naleštěné grafiky. Exkluzivit na nové konzole přeci jen zatím není tolik, takže vývojáři nás v tomhle ohledu mohou stále překvapovat. Zbytek videa si pro sebe uzmul ovladač DualSense a jeho unikátní funkce. Díky adaptivním spouštím bude pocit ze střelby z každé zbraně trochu jiný. Nechybí ani podpora haptiky a Deathloop využije i zabudovaný reproduktor, který zastoupí funkci vysílačky.

Při vydání PlayStationu 5 jsme měli trochu obavy, aby všechny funkce DualSense byly vůbec využívány. Deathloop to v tomhle ohledu zvládl výborně. Rádi bychom to ale viděli i u titulů, které pro něj nejsou exkluzivitou.

Deathloop vychází 14. září na PC a PlayStation 5.