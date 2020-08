Definitivní edice Age of Empires 3 je v předprodeji, vychází během října

Po předělávkách původních dílů a přípravě zcela nového se vlastně vývojářům ani nedivím, že se pustili do remaku této skvělé strategie a věřte, že AoE III v Definitivní edici přinese hromadu vylepšení.

Těšit se můžeme na 4K grafiku, přepracované 3D modely, modernizované UI, cross-play multiplayer a vylepšený soundtrack, stejně jako samotné audio. Jako třešnička na dortu jsou určitě dva zcela nové herní režimy a dvě nové civilizace - Švédi a Inkové.

Už se vám třesou stehna nadšením? To mě také a vlastně na Age of Empires 3: Definitive Edition nebudeme muset ani dlouho čekat, vychází totiž 15. října, a to pro Steam a Xbox One.