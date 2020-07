Deliver Us The Moon nabízí sběratelku pro opravdové fanoušky

Jste zarytý fanda sci-fi survivalu Deliver Us The Moon a chcete, aby to všichni vaši přátelé věděli? Není lepšího způsobu, než pořízení sběratelské edice. Ale bacha, raději příliš neváhejte, jelikož byla vyrobená v omezeném množství, a to pouhých dva tisíce kusů.

Obsah sběratelské edice

Kopie hry v Deluxe edici (PS4 nebo Xbox One)

12" dvojitý vinyl s originálním soudtrackem

Exkluzivní a limitovaný komiks „The Blackout"

Artbook hry v pevné vazbě

Detailní realistická mapa měsíce v podobě plakátu

USB disk ve tvaru ASE, na němž najdete bonusový herní obsah a další vzácnosti

Umělecké výtisky

Číslované osvědčení pravosti

Obal z lentikulárního tisku

Autentická nášivka WSA

Bonusový Deliver Us The Moon Steam klíč

​Tato sběratelská edice zájemce vyjde na 2330 Kč, předobjednat si jí můžete ZDE.