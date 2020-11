Demon's Souls: remake, který jsme si zasloužili | Recenze

Co baví Ukázkový remake

Krásná grafika

Nostalgická atmosféra

Vypiplaná hratelnost

Skvostný soundtrack Co vadí Stále zastaralé rozhraní 10 /10 Hodnocení

Od roku 2009, kdy vyšel původní Demon's Souls, jsme se z rukou studia FromSoftware dočkali celé řady skvostných hardcore záležitostí v čele se sérií Dark Souls. Právě démoní předchůdce si ale doteď udržuje téměř kultovní status a poté, co vývojáři vypli servery hry už fanoušci ani nedoufali, že se někdy dočkají návratu do tohoto nehostinného světa.

Podívejte se do zákulisí hudebního doprovodu předělávky Demon’s Souls

Studio Bluepoint Games, které nám přineslo skvostný remake další klasiky - Shadow of the Colossus - však opět ukazuje, že už nebudete chtít remaky od nikoho jiného. S příchodem předělávka na PS5 se totiž vrací nostalgické vzpomínky, kultovní hratelnost a to vše je zabaleno do očirvoucího vizuálu. Takhle se to má dělat!

Všechno při starém

Hned zkraje musím smeknout před tím, s jak maniakálním smyslem pro detail se studiu podařilo přenést původní feeling ze hry, a přitom ho dostatečně inovovat, aby přilákal jak veterány značky, tak nově příchozí. Téměř všechny původní prvky hratelnosti zůstaly zachovány. Opět se vydáte do temného světa, kde se jako padlá duše budete snažit očistit zdejší svět a skolit démony, jejichž duše vám pomůže dostat se zpět mezi živé. A budete umírat. Hodně.



Remake dokázal ponechat jádro hry a inovovat to podstatné

Struktura hry, její obtížnost a celková atmosféra se tak nemění, jen byla ve všech ohledech vypiplána, vyleštěna a vylepšena. Díky síle nové generace hardwaru hra běží neuvěřitelně plynule, což je s ohledem na obtížnost důležité. Vývojáři do hry napěchovali spoustu nových animací a detailů, které obohacují prostředí a zážitek. Ale přesto ve hře zůstalo vše, co jsme měli tak rádi a veteráni budou poznávat známá místa i nepříjemné bolehlavy s bossy.



Kromě krásného vizuálu hra dostala do vínku také svižné tempo

Jinak je vše při starém. Na začátku si opět vytvoříte postavu, tentokrát v mnohem propracovanějším editoru, vyberete vhodnou třídu a vydáte se do dungeonů kosit nepřátele. I ti jsou si mimochodem věrní svým původním předlohám, jen dostali do vínku nové animace a vylepšený vzhled. Po světě je roztroušeno také pár nových předmětů a dalších tajemství, aby bylo lákavé vše prozkoumávat i zarytým fanouškům.



Uživatelské rozhraní se zjednodušilo, osobně bychom ale preferovali to původní

Pravděpodobně jedinou menší výtkou je tak trochu omlazené uživatelské rozhraní, které je jednoduché a vyhlazené. A to je ten problém. Zatímco původní atmosféra a feeling byly velmi opatrně zachovány, rozhraní a menu je tu trochu jako pěst na oko. Jistě, zjednodušení vítáme, ale možná by nebylo od věci zůstat ve středověku i v tomto ohledu. Přece jen, právě pocit nostalgie a občas nutnost se s menu poprat patří do celkového zážitku Demon's Souls. Ale to už je opravdu jen hledání problémů tam, kde víceméně nejsou.

Grafika nové generace

Pravděpodobně nemusíme podotýkat, že největší proměnou prošla grafická stránka a audiovizuál celkově. Stačí se podívat na okolní obrázky a je vidět, že hra vypadá neskutečně dobře. Vlastně jde pravděpodobně o první hru, která v redakci vyvolala nefalšovaný "next-gen" pocit.



Spolu s pěknou grafikou šlape na plyn i geniální soundtrack

Občas si není problém splést grafiku s kvalitním CGI. Obraz je sytý a bohatý na detaily, práce se světlem a stíny je dokonalá, všude poletuje spousta malých částicových efektů, které obohacují kouzlení a souboje, bossové jsou masivní a vyvolávají zdravý respekt. Z vizuálního hlediska jde o jednu z nejhezčích her současnosti, nikoliv čistým rozlišením, ale spíše atmosférou a celkovým feelingem, který je neopakovatelný.

Nedílnou součástí je také nově nahraný soundtrack, o který se postaral symfonický orchestr. Ten je dávkován s citem a pouze v důležitých chvílích, jako jsou např. souboje s bossy, aby náležitě podtrhl důležitost chvíle. Když už neburácejí chorály při soubojích, potěší špičkové ozvučení. Především pokud si nasadíte sluchátka, 3D zvuk funguje na jedničku. Ať už vám kolem ucha proletí šíp, nebo slyšíte vzdálené hekání a cinkání čekajících nepřátel, zvuk je perfektní. Prezentace hry je zkrátka bezchybná.